ليبيا – أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد حسن بالتمر في بيان له انه فى إطار التطوير وإعادة التنظيم وبناء الهيكل الداخلى للمصلحة تم العمل علي توحيد هيكلة البناء الادارى لكافة مكاتب المصلحة على مستوى الدولة وإزالة أى تباين فى المكونات الادارية لسجلات ( الاصدار – الخدمية).

بالتمر أضاف في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنهم يعملون جاهدين على الرفع من مستوى الأداء الوظيفى فى كافة مكاتب المصلحة من أجل انسياب الخدمة المتقدمة بما يليق ويرتقى بالمصلحة العامة وتقديم خدماتها فى يسر وسهولة لكافة الموطنينين اينما كانوا .

وأشار الى أنهم مستمرين من أجل التطوير بتوحيد الهيكل التنظيمى للمصلحة وإعادة تنظيمها وتطويرها على المستومى الوظيفى والخدمى ولوجستياً بأحدث التقنيات والمنظمات التقنية بعد عدة سنوات من الفوضى ، مبيناً بأن هذه الخطوات تأتي من أجل الحفاظ على الهوية الليبية وكافة المستندات التى تخصها.

وأكد بالتمر على أن المصلحة ستشهد خلال العام القادم نقلة إدراية وتنظيمة مختلفة تماماً تحقق للمواطن كل مايحتاجه من معاملات مستندية خاصة بهويته ورقمه الوطنى من أى مكان حيثما يكون وفى أسرع وقت دون عناء او تعب .

ونوه بالتمر في بيانه بأنهم قاموا خلال هذا العام بفتح العديد من المكاتب للمصلحة فى مدن الجنوب والشرق ، كاشفاً على البدء في إعادة فتح مكتب مدينة تارغاء .

وكشف بالتمر على أن المصلحة إستطاعت القضاء على كافة الاختراقات من خلال الآلية المحكمة التى إتبعتها مؤخراً ، مؤكداً على أن الهوية الليبية حالياً فى آمان ولايمكن تزويرها من خلال أحدث النظم العالمية فى هذا المجال وتحت إشراف مهندسى المصلحة الذين يعملون على مدار الساعة من أجل التطوير .