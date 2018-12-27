فرنسا – يميل الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، لاعب باريس سان جيرمان لمواصلة مغامرته في الملاعب.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن بوفون قرر تفعيل البند الموجود في عقده بمد ارتباطه مع بي إس جي لموسم إضافي ليبقى في صفوف الفريق حتى صيف 2020.

وأضافت أن الحارس الإيطالي سعيد بأجواء المعيشة في العاصمة الفرنسية، ويسعى لمواصلة عملية تطوير الفريق الباريسي.

ولفتت إلى أن قرار جيانلويجي بوفون بتجديد عقده لم يتأثر بقيام إدارة النادي بتجديد تعاقد حارس المرمى الشاب ألفونس أريولا حتى صيف 2023.

وأشارت إلى أن بوفون (41 عاما) أكد في وقت سابق أن باريس سان جيرمان سيكون محطته الأخيرة مع كرة القدم.

المصدر : كووورة