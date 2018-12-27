تركيا – افادت رئيسة اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية، مايا لومدزي، إن تركيا جاءت في المركز الأول، لقائمة الأماكن التي قصدها السياح الروس خلال 2018.

وأشارت “لومدزي” في تصريحات للصحفيين من العاصمة موسكو، الأربعاء، إلى أن عدد السياح الروس الذين قضوا عطلاتهم خارج روسيا، ارتفع بنسبة 8 بالمئة مقارنة مع 2017.

وأضافت أن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا خلال 2018، ارتفع بنسبة 25 بالمئة، على أساس سنوي مقارنة مع 2017.

وأوضحت أن تركيا كانت في المرتبة الأولى ضمن الأماكن السياحية التي قصدها السياح الروس خلال 2018.

ولفتت إلى أن السياح الروس يفضلون قضاء عطلاتهم في تركيا، وتايلند، إلى جانب البلدان الأخرى مثل ألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، واليونان، والإمارات العربية المتحدة، وتونس، وفرنسا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري أرصوي، أن إجمالي عدد السياح في تركيا سيتجاوز الـ 46 مليون سائح في نهاية العام الجاري.

وأشار أرصوي في تصريحات له، إلى أن تركيا استقبلت 32 مليون سائح في الربع الثالث من العام الجاري.