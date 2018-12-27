حقائق عن قاعدة عين الاسد الجوية التي زارها ترامب

حقائق عن قاعدة عين الاسد الجوية التي زارها ترامب

العراق – ما هي قصة قاعدة عين الاسد الجوية التي كانت مسرح زيارة ترامب امس:

تم التخطيط لبنائها عام ١٩٧٥ وفق مخطط سمي بـ SUPER BASES للاستفادة من دروس نكسة ١٩٦٧.

تقع على بعد ١٠٨ كم غرب الرمادي قرب البغدادي، كان اسمها قاعدة القادسية قبل ٢٠٠٣.

بدأ بنائها عام 1980وأكتمل عام 1987 بواسطة إئتلاف مجموعة من الشركات اليوغسلافية بكلفة ٢٨٠ مليون دولار لتتسع ل 5000 عسكري مع المباني العسكرية اللازمة لإيوائهم مثل الملاجىء ، المخازن المحصنة، ثكنات عسكرية وملاجىء محصنة للطائرات فضلا عن الملاعب والمباني الخدمية.

خلال الحرب مع ايران كانت مقر للهيلوكوبترات ولطائرات ميغ اس ٢٥ .

عام ١٩٩١ تعرضت لقصف مكثف بقنابل الليزر من التحالف الدولي بحرب الخليج.

عام ٢٠٠٣ احتل المارينز القاعدة وبقي متمركزا فيها لغاية ٢٠١١.

تُعد ثاني اكبر قاعدة جوية بالعراق وكانت النسخة العسكرية من المنطقة الخضراء بحسب تعبير ويكيبيديا الانكليزية.

بدءا من نهاية عام ٢٠١٤ ضمت القاعدة ٣٠٠ جندي ومدرب ومستشار امريكي وطائرات للتحالف الدولي.

عام ٢٠١٥ داعش احتل معظم مدينة البغدادي القريبة من القاعدة وقالت CBS ان ثمانية انتحاريين تمكنوا من دخول القاعدة لكنهم قتلوا على الفور.

عام ٢٠٠٧ زارها الرئيس الاميركي جورج بوش الابن والتقى في القاعدة رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طالباني.

كما زار القاعدة لاحقا وزيرة الخارجية كوندليزا رايس ووزير الدفاع روبرت كيتس.

عام ٢٠١٨ زارها الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزوجته عشية اعياد الميلاد في زيارة سرية.