الولايات المتحدة – حقق فيلم هوليوود الجديد، “Aquaman”، إيرادات قياسية في سوق السينما العالمية، فاقت جميع التوقعات السابقة، حيث وصلت إلى 488 مليون دولار أمريكي، في أقل من شهر على إطلاقه أول مرة.

ومن المثير أن الفيلم لم ينتشر في جميع الصالات العالمية بعد، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه في دول جديدة خلال الأسبوعين القادمين، ما يؤكد استثنائية الفيلم وتميزه.

ويضيف الفيلم الأخير بطلا جديدا إلى مجموعة الأبطال الخارقين لشركتي “مارفيل” و”وارنر بروس” الرائدتين، في حين يؤدي دور البطولة فيه النجم الشهير، جيسون موموا.

كما تشارك في بطولة “Aquaman” النجمتان: آمبر هيرد ونيكول كيدمان، وقد قام بتأليف العمل السينمائي جوف جونز وأخرجه جيمس وان.

المصدر: الصحافة الأمريكية