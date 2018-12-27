ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس أن المخدرات والمؤثرات العقلية والتي تعاني منها أغلب المجتمعات ظاهرة تأخذ الأرواح بمقدار ما تفقده الدول في الحروب، مشيرةً إلى أن هذه الآفة اجتاحت دول العالم وتعد من أكبر المشاكل التي تعيق التنمية الاقتصادية والتنموية لدى الفرد والمجتمع.

داخلية الوفاق لفتت في منشور لها عبر مكتبها الإعلامي إلى أن المخدرات حرب تفتك بالشباب ولا صوت لها يسمع وكارثة تهدد مستقبل وحاضر الشعوب وتستهدف قيم وصحة واقتصاد المجتمع.

وأضافت الوزارة بأنها تعمل وعبر أجهزتها الأمنية والشرطية للتصدي وبكل قوة لهذه الآفة التي باتت تعصف بالمجتمع الليبي وتكسر عصب الشباب وتجتاح المؤسسات التعليمية والخدمية وتهدم إقتصادها الوطني.

وحثت كافة المؤسسات التعليمية والإعلامية على إعداد وتصميم البرامج التوعوية والثقافية والوقائية للتصدي لهذه الآفة ومعالجة وإيجاد الطرق السليمة لتفادي الوقوع المبكر في شباكها ومجابهة خطر المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى فتح فرص للنقاشات الأسرية حول هذا الموضوع وبالأخص البرامج التي تختص بالأطفال لتعزيز العادات الجيدة لديهم.

وفي هذا الشأن، نوّهت الوزارة إلى أنها تعمل وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى على إعداد الخطط والبرامج وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات الخاصة بهذا الشأن والتي من شأنها أن تؤدي إلى إشغال الشباب بالكثير من الأمور وعدم ترك وقت فراغ لهم وزيادة الاهتمام بالتعليم وتضمين المناهج الدراسية بدروس توعوية عن أضرار ومخاطر المخدرات ونشر الأخلاق والتعاليم الدينية وتطوير برامج التعليم بحيث تتناسب مع جميع الفئات العمرية وتتضمن معلومات عن مخاطر المخدرات.

وذكرت أن الدراسات والبحوث أثبتت أن هذه الآفة والتي بدأت تنتشر في زمننا الحاضر هي من أخطر المشاكل التي تواجه الأمة وأن هذه المشكلة المستشرية تستهدفنا في أعز ما نملك تستهدف شباب ليبيا ومستقبلهم وأن نسب كبيرة من التلاميذ والطلبة في المدارس والجامعات تستهلك مواد كحولية ومواد مخدرة وقد وصل هذا الوباء إلى الإطاحة بفئة من الأطفال الذين لم يتجاوزوا بعد السن القانونية.

وأوضحت بأن هذه الظاهرة لا تقتصر على فئة دون أخرى فهي تشمل المتعلمين ومتوسطي التعليم من الرجال والنساء وقد بينت تلك الدراسات أن إدمان المخدرات في العالم العربي والإسلامي قد زادت في السنوات الأخيرة بنسب مرعبة كما كشفت عن ارتفاع أعداد قضايا المخدرات التي تم ضبطها في الدول العربية والإسلامية وإعداد المتهمين في قضايا تعاطي المخدرات وقضايا الترويج والاتجار فيها بنسب تفوق المتوقع.

وأضافت وزارة الداخلية أنها أخذت بعين الإعتبار كل هذه البحوث والدراسات على محمل الجد وبدأت في دراستها ووضع الحلول الممكنة لها ومعالجتها والحد من انتشارها بين أوساط المجتمع الليبي.

داخلية الوفاق حثت أولياء الأمور العمل جنباً إلى جنب مع كافة الأجهزة المعنية والتعاون والتواصل معها وذلك بالتبليغ عن كافة الظواهر الهدامة والسلبية التي تعيق مستقبل أببائهم وتربيتهم على حب الوطن والانتماء الصحيح لدينهم والابتعاد عن مثل هذه الآفات الهدامة وذلك بالإرشاد والتوعية والتوجيه الصحيح لصنع مستقبل أفضل.