تركيا – ابتكر أساتذة قسم هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة بجامعة إسكندرون التقنية، رجلًا آليا بهدف تعليم اللغات الأجنبية للطلاب.

ويحمل الروبوت اسم “روبيستي”، ويبلغ طوله 57 سم، ووزنه حوالي 5 كغ، ويتقن عدة لغات أبزرها العربية، والفرنسية، والإنكليزية، والألمانية، واليابانية، والصينية.

ويتولى “روبيستي” مهمة تطوير تعليم اللغات الأجنبية في الكلية للطلاب الأتراك، إلى جانب تحسين اللغة التركية بالنسبة للطلاب الأجانب، لا سيما المحادثة.

وتحت إشراف رئيس قسم هندسة الكمبيوتر، يعقوب كوتلو، اجتمع عدد من الأكاديميين لتصنيع الرجل الآلي، إذ يواصلون العمل لتطويره بشكل أكبر.

وتم إنجاز الروبوت قبل 3 أعوام، ويتمتع بعدة مزايا مثل التحدث، وتنفيذ الأوامر، والإجابة على الأسئلة، وتقديم الدروس، وأداء رقصة الدبكة.

ويحظى روبيستي باهتمام كبير من الطلاب، حيث من المقرر تنفيذ نسخ إضافية منه من جانب الطلاب بدعم من الجامعة.

وفي حديث للأناضول، قال كوتلو، إن الروبوت أضحى رمزًا لجامعة إسكندرون التقنية.

وأوضح أنهم يواصلون تطوير الروبوت في مجال تعليم اللغات الأجنبية للطلاب، والتركية للطلاب الأجانب، وأن الروبوت يجمع الكلمات التي يتلقاها من الأشخاص ويفهم معناها ويجيب عليها بناء على ذلك.

وأضاف أنهم يسعون لإكساب “روبيستي” ميزة إضافية من شأنها جعله يتوقع الحالة النفسية للشخص، فيقوم بتحسين مزاج الشخص إذا لاحظ بأنه حزين، إلى جانب القيام بحركات تجعله يشارك الشخص السعيد سعادته.

وأكد أنه لا يمكن لشخص بمفرده ابتكار رجل آلي ذكي، وأنه يحتاج لتعاون فريق، مضيفا: “نهدف لتأسيس بيئة تساعدنا على إنتاج المزيد من الروبوتات، فضلا عن تأسيس مختبر كبير للطلاب، بحيث يمكنهم من خلاله إنتاج تصاميمهم الخاصة”.

وأعرب كوتلو عن بالغ شكره لإدارة الجامعة إزاء الدعم الكبير الذي قدمته لهم.