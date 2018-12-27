ليبيا – أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم أمس الأربعاء أن الوزارة ستدرج مشروع إنشاء مستشفى للحوادث والإسعاف داخل بلدية تاجوراء ضمن ميزانية العام القادم.

هيثم أوضح بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بأنه سيجري إستئناف العمل على استكمال عدد من المشاريع المتوقفة داخل بلدية تاجوراء خلال عام 2019 تشمل ترفيع مركز خدمات الأسنان بالبلدية واستحداث غرف عمليات حديثة داخل المركز لإجراء جراحات الفم والأسنان إلى جانب مشروع إنشاء مستشفى للنساء والولادة وصيانة المركز الصحي النشيع.

ومن جانبه،أوضح مدير إدارة المشروعات محمد العزومي أنه ستجرى أعمال صيانة داخل المركز الصحي النشيع خلال العام القادم لتشمل زيادة سعة الصيدلية التابعة للمركز وتحويلها إلى صيدلية شعبية تلبي احتياجات مواطني المنطقة من الأدوية إلى جانب صيانة المعمل وتزويده بأجهزة ومشغلات ومستلزمات أساسية.