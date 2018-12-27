ليبيا – دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وإستنكر في بيان له اليوم الخميس بأشد العبارات الهجوم الاجرامي الغادر الذي قامت به عصابات من المرتزقة اليوم الخميس واستهدف موقع عسكري بمنطقة تراغن جنوب البلاد.

المجلس الرئاسي تقدم بأحر التعازي لأهالي الضحايا الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة ويدعو الله أن يعجل بشفاء المصابين.

وأكد البيان على أن هذا الاعتداء الغادر يستهدف أمن واستقرار ليبيا، ويعتبر انتهاكاً للسيادة ، معتبراً أن هذا الحدث يستدعي الاستجابة لدعوته المتكررة للاسراع بتوحيد الصف والجهود وكل القوى العسكرية.

كما دعا الرئاسي لأن يكون الجنوب الليبية بداية لتوحيد المؤسسات العسكرية والامنية لمواجهة الإرهابيين والمرتزقة مجتمعين، وإلى أن يتم القضاء عليهم وتخليص البلاد من شرورهم .

ووجه تحذيره للارهابيين والمرتزقة في ختام بيانه قائلاً :” وعلى الإرهابيين والمرتزقة وكل من يحاول العبث باستقرار بلادنا أن يعلموا بأنهم لن يفلتوا من العقاب ولن يجدوا مكاناً آمناً في ليبيا”.