إيران – أكدت ابنة الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فائزة رفسنجاني إن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية “تتزايد في إيران دون حل”، وإن النظام الإيراني “ينهار من الداخل”.

وأضافت “فائزة”، في حوار مع صحيفة “مستقل” الإيرانية نُشر الخميس، أن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية “تتزايد يوما بعد يوم في البلاد”، وأن المظاهرات الشعبية التي شهدتها إيران خلال الفترة الماضية “أظهرت حالة الانزعاج وعدم رضى الشارع الإيراني” عن سياسات النظام الإيراني.

واتهمت الحكومة الإيرانية بانها “لم تقدم حلولا” للمشاكل التي تعاني منها البلاد.

وأردفت: “النظام بدأ بالانهيار من الداخل، لكن لم يحدث انهيار كامل للنظام، وأعتقد أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث ذلك”.

وأكدت على ضرورة أن تقوم الحكومة الإيرانية بإصلاح النظام السياسي والإداري في البلاد.

وأوضحت: “ينبغي أن يتم إجراء إصلاحات في القوانين والقواعد التي صيغت بشكل خاطئ”.

وأضافت أن بعض الذين وضعوا أسس الثورة في إيران إما قتلوا وإما تم نفيهم.

يشار إلى أن فائزة رفسنجاني هي برلمانية سابقة محسوبة على التيار الإصلاحي في إيران، وقد تحولت مؤخرا إلى واحدة من أبرز الأصوات المعارضة في الداخل.