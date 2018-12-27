الولايات المتحدة – تراجعت أسعار النفط، الخميس، بفعل المخاوف من تخمة المعروض والقلق من فتور الاقتصاد العالمي، مما ضغط على أسعار الخام، وجاء الهبوط بعدما قفزت الأسعار 8% في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينيتش انخفض خام “برنت” بنسبة 0.4% إلى 54.25 دولار للبرميل، وكانت الأسعار ارتفعت ثمانية بالمئة إلى 54.47 دولار للبرميل الأربعاء.

وتراجعت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 45.96 دولار للبرميل. وكانت سجلت ارتفاعا بنسبة 8.7 بالمئة إلى 46.22 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وتلقت سوق النفط دعما من تقرير توقع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بواقع 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 ديسمبر، وذلك في رابع أسبوع على التوالي من التراجعات.

وهبط الخامان بنحو 40% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في أكتوبر الماضي.

ولدعم أسعار الذهب الأسود، اتفقت منظمة “أوبك”، ومجموعة منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في مطلع الشهر الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير 2019.

المصدر: “رويترز”