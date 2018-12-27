بغداد – افاد مصدر في الشرطة العراقية، إن السفارة الأمريكية في بغداد تعرضت لقصف صاروخي بعد منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، دون تسجيل خسائر.

وأوضح الملازم في شرطة بغداد جمال الحسوني لوكالة الأناضول، أن قذيفتين صاروخيتين سقطتا على مقربة من مقر السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.

وأضاف أن القصف لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار انطلقت في المنطقة الخضراء التي تضم موقع السفارة في أعقاب الهجوم.

وأشار الحسوني إلى أن قوات الأمن العراقية بدأت حملة للبحث عن مطلقي القذيفتين.

وحتى عصر اليوم لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

يأتي القصف بعد ساعات قليلة من زيارة مفاجئة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقوات بلاده في قاعدة عين الأسد العسكرية بمحافظة الأنبار غربي العراق.

ولم يجر ترامب خلال الزيارة التي استمرت 3 ساعات أي لقاءات مع مسؤولي الحكومة العراقية، وهو ما أثار غضبا عارما لدى القوى السياسية العراقية التي اعتبرت الزيارة انتهاكا لسيادة البلاد.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال ترامب خلال تفقد جنود بلاده في قاعدة “عين الأسد” إنه لا توجد خطط لسحب القوات الأمريكية من العراق.