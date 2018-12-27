أبوظبي – علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على تصريح للرئيس الإيراني حسن روحاني أكد فيه أن أولوية ميزانية بلاده الجديدة تتمثل في تحسين أحوال معيشة الشعب.

وبعد أن نشر قرقاش نصا لروحاني قال فيه إن الهدف الأول للميزانية الجديدة هو تحسين مستوى معيشة الشعب، رد المسؤول الإماراتي الرفيع بالتعبير عن التمنيات في أن يكون الأمر كذلك بعيدا عما وصفها بـ “المغامرات والتدخلات الإقليمية”.

واستدرك وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية معربا عن الأسف لأن الميزانية الإيرانية التي أقرت مؤخرا “تقول بغير ذلك”، حسبما قال.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم إلى برلمان بلاده الأحد الماضي مشروع قانون الميزانية الجديدة.

ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية قوله: “إننا أخذنا بنظر الاعتبار كافة التحديات الرئيسية للبلاد وأدرجناها في مسودة مشروع الموازنة، وسنواصل هذا التوجه خلال السنوات الأربع القادمة’.

وقال روحاني عن الميزانية الجديدة أيضا: “لقد حاولنا أن نتخذ خطوة هامة في سبيل معالجة قضية الفقر، بحيث إذا أردنا أن نلخص مشروع الموازنة للعام الجاري في جملة واحدة، فعلي أن أقول إن مشروع الموازنة للعام الإيراني القادم يقوم على أساس توفير فرص العمل بشكل شامل وإزالة الفقر والحرمان وإرساء العدالة”.

المصدر: وكالات