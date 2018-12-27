ليبيا – إلتقى عضو مجلس النواب المقاطع ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الخميس بمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

اللقاء يأتي بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي للتنسيق والتعاون المستمر بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة الداخلية في سبيل توفير متطلبات الأمن الشامل واستعداداً للإستحقاقات الوطنية القادمة.

يشار إلى أن وزير داخلية الوفاق قد افاد في مؤتمر صحفي بعد تفجير الخارجية الارهابي بأن وزارة الداخلية تنقصها الامكانيات والتمويل ولا ينقصها الرجال ، مضيفاً بأن مخازن الداخلية من عتاد ومهام يساوي صفر .