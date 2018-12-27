ليبيا – ثمن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الأربعاء الجهود المبذولة من قبل العاملين في بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

الإجتماع إستعرض بحسب الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للنفط أنشطة الشركة لسنة 2018 ونشاط الادارات المختلفة بالشركة إضافة إلى مشاريع وخطط عام 2019 فيما تم الاطلاع على تقرير هيئة المراقبة والرد على بعض الملاحظات الواردة فيه.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة بالشكر لرئيس و أعضاء لجنة إدارة شركة سرت والمستخدمين بالشركة لدورهم الكبير في المحافظة على سير الانتاج والعمليات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.