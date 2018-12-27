الصين – ستدرس المحكمة العليا في ولاية ليانين الصينية، السبت القادم، قضية الكندي المتهم بتهريب مخدرات إلى الأراضي الصينية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مواصلة توتر العلاقات بين الصين وكندا.

وجاء في بيان صدر عن المحكمة ونشر على موقعها في الإنترنت أن الكندي، روبرت لويد شيلينبرغ، الذي تمت إدانته بتهمة تهريب المخدرات، قدم طعنا على الحكم الصادر بحقه إلى المحكمة العليا.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة المفتوحة للمحكمة للنظر في هذا الطعن يوم 29 ديسمبر الجاري.

وازدادت العلاقات بين كندا والصين توترا بعد احتجاز المديرة المالية لشركة “هواوي” (Huawei)، منغ وانتشو، في مدينة فانكوفر الكندية بطلب من الولايات المتحدة.

وأبلغت السلطات الصينية السفارة الكندية ببكين في وقت سابق بإجراء تحقيقين بحق المواطنين الكنديين (مايكل كوفريغ، ومايكل سبايفور) المتهمين بتقويض الأمن الوطني الصيني.

وقد تم اعتقال كليهما. واعتبرت وسائل إعلام عدة أن اعتقال الكنديين يأتي في إطار انتقام الصين لاعتقال منغ وانتشو.

وتطالب الولايات المتحدة بتسليم منغ وانتشو، وهي ابنة مؤسس شركة “هواوي” وتتهمها بانتهاك العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. وعبرت وزارة الخارجية الصينية عن تنديدها بالإجراءات الأمريكية والكندية إزاء مواطنتها منغ وانتشو، وطالبت باطلاق سراحها فورا.

المصدر: نوفوستي