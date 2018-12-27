تركيا – عبرت مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول التركية، الخميس، سفينة تحمل منصة عملاقة للتنقيب عن النفط.

ووفق المعلومات التي حصلت عليها الأناضول من مصادر في خفر السواحل التركي، فإن سفينة على متنها منصة “جي إس بي ساتورن” التي يبلغ طولها 52 مترا، عبرت البوسفور قادمة من البحر الأسود.

وأوضحت المصادر أن المنصة التي تحمل علم بنما، تعتليها 4 أبراج طول كل واحد منها يبلغ 110 أمتار.

ولفتت إلى أن السفينة عبرت البوسفور، وتبحر حاليا في بحر مرمرة، دون توضيح وجهتها.

وأشارت إلى أن السفينة عبرت البوسفور برفقة سفن وناقلات تابعة للمديرية العامة لسلامة السواحل التركية.

وأضافت أن المديرية العامة اتخذت تدابيرها أثناء عبور السفينة بتعليق جميع رحلات السفن الداخلية في المضيق.