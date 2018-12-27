أسبانيا – رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على دعوة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بقبول التحدي، واللعب في الدوري الإيطالي.

وقال ميسي في حوار مع صحيفة “ماركا” الإسبانية: “لا أريد أي تغيير حاليا، أنا في أفضل فريق في العالم، وأجدد تحدياتي كل عام، لا أريد تغيير فريقي أو الدوري من أجل أهداف جديدة، أنا في بيتي، في أفضل فريق في العالم”.

وعن تأثر ريال مدريد برحيل رونالدو، قال: “قلت في بداية الموسم إن ريال مدريد ناد رائع، لديه أفضل اللاعبين في العالم، لكن كريستيانو يؤثر على أي فريق، يسجل الكثير من الأهداف، ويفعل الكثير من الأشياء في الملعب، لا يفاجئني أنهم يفتقدونه، لكن يبقى ريال مدريد أحد افضل الفرق في العالم، مع لاعبين رائعين”.

وعن فترة تنافسه مع رونالدو قال: ” كان وقتا رائعا، وكل منا كان يحاول أن يربح مع فريقه، رونالدو كان لاعبا رائعا في الدوري وفي ريال مدريد، لكن أنا كالمعتاد، أهتم بفريقي، وأهتم بالحصول على الأشياء التي أريدها، سواء كان موجود أم لا”.

وواصل: “التنافس بيني وبين كريستيانو كان مفيدا وسليما، أردنا تحسين أنفسنا يوما بعد يوم لتقديم الأفضل لبعضنا البعض، وأعتقد أنه كان رائعا أيضا للمشاهدين والجماهير”.

وحول عدم حصوله على الكرة الذهبية وحلوله خامسا في ترتيبها النهائي قال ميسي: بصدق، لا أعطيها أهمية، على الرغم من أنها جائزة مهمة للغاية، هذا الموسم لم تتح لي الفرصة للفوز بها، تابعت الأسماء المرشحة، وعرفت أنني لن أفوز، لذلك لا انتظر أن اكون ثالث أو رابع أو خامس، لم أتفاجأ، لأنني لم أكن أتوقع أي شيء”.

المصدر : كووورة