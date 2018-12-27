أنجلترا – بعد سلسلة من الدراسات، تحدث علماء في جامعة أكسفورد، عن قدرة الضحك على قتل الشخص.

ووفقا للعلماء، الضحك يقلل الآلام ويخفض مستويات الجلوكوز في الدم؛ وبعد عدة أبحاث، وصل الخبراء إلى أن الضحك المستمر والخارج عن السيطرة يزيد من خطر الإصابة بالصرع.

ففي بعض الأحيان، سبب الضحك أضرار خطيرة في بعض الأعضاء الداخلية مما أدى إلى وفاة الشخص، وفق موقع “وان”.

يشار إلى أن العلماء جمعوا بيانات مرضى من عام 1946 حتى يومنا هذا. وخلال التجربة، تم عرض على المتطوعين مهرجين وحاولوا أن يضحكوهم.

ووجد العلماء أن الضحك يؤدي إلى خسارة ما يزيد عن 2000 سعرة حرارية على مدار اليوم ويؤثر بشكل فعال على الجهاز التناسلي للمرأة. كما يقلل من كمية السكر في الدم، ويخفف الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وعلى الرغم من العديد من المزايا الجيدة للضحك على صحة الإنسان، ولكن يحذر الخبراء من ذلك النوع منه الذي لا يمكن للشخص السيطرة عليه (الضحك الهستيري)، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة.