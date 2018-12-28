أنجلترا – أعلنت السفارة الروسية لدى بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تأمل في إمكانية عودة جزء من الدبلوماسيين الروس إلى لندن في العام المقبل، الأمر الذي نفته السلطات البريطانية.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا-24” التلفزيونية، أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، توصل موسكو ولندن إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيلة بعثتيهما الدبلوماسيتين بصورة تدريجية، اعتبارا من يناير المقبل.

فيما أعرب متحدث باسم السفارة عن شكوكه في إمكانية عودة جميع موظفي البعثة الروسية إلى لندن في المرحلة المذكورة، لكنه أكد عودة نصف عددهم إلى أداء مهماتهم.

وفي مارس الماضي، طردت السلطات البريطانية 23 دبلوماسيا روسياً من المملكة، وسط اتهامات لندن لروسيا بالوقوف وراء محاولة اغتيال رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، باستخدام مادة سامة، الأمر الذي نفته روسيا بصورة قطعية.

وردت موسكو بالمثل، معلنة طرد العدد نفسه من الدبلوماسيين البريطانيين من روسيا. علاوة على ذلك، طالبت موسكو سلطات المملكة بتقليص سلكها الدبلوماسي في أراضي روسيا إلى مستوى مماثل لعدد الموظفين الدبلوماسيين الروس في بريطانيا.

من جهتها، نفت الخارجية البريطانية وجود أي اتفاق بين البلدين بشأن إعادة الدبلوماسيين إلى كل من لندن وموسكو، مشيرة إلى عدم تغير موقف لندن إزاء مسألة حضور الدبلوماسيين الروس في أراضي المملكة.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة “تاس”: “كان لدينا حوار مستمر مع روسيا حتى قبل الأحداث في سالزبوري. نحن نتبادل إصدار التأشيرات لأعضاء السلك الدبلوماسي بانتظام، ولا نعلّق على حالات منفردة. ولم يتم تنسيق أي اتفاقات جديدة”.

وبحسب المتحدث فإن لندن الرسمية لم تغير موقفها “إزاء الوجود الدبلوماسي الروسي في بريطانيا، بما في ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها بعد حادث سالزبوري”، مضيفا أن تزود البعثات الدبلوماسية للمملكة بالموظفين يتم “في إطار هذه التعقيدات”.

المصدر: وكالات