إليكم عدد حبات التمر التي يجب أكلها يومياً لخسارة الوزن

إليكم عدد حبات التمر التي يجب أكلها يومياً لخسارة الوزن

مصر – يحتوي التمر على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. فهو غني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

ولهذا ينصح بتناول من حبتين إلى 3 حبات منه يومياً لتجنب الإصابة ببعض الأمراض وعلاج بعض الأوجاع. لكن يمكن اتباع هذه القاعدة أيضاَ لخسارة الوزن.

فكل حبة تمر متوسطة الحجم تحتوي على 23 سعرةحرارية فقط. كما أنها تساعد على الشعور بالشبع ما يمنع تناول الطعام في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

وهي أيضاً تمنح الطاقة التي تساعد على القيام بالأعمال الجسدية والذهنية. ويشار إلى أن تناول التمر يساعد أيضاً على علاج الاضطرابات المعوية.

والسبب أنهيحتوي في 57% منها على الألياف غير القابلة للذوبان وفي 43% على أخرى قابلة للذوبان. وهكذا فإنه يمنع الإصابة بالإمساك.

ومن الأسباب التي قد تدفعك إلى تناولهأيضاً أنه يمنع الإصابة بفقر الدم. فهو يحتوي على كمية كبيرة من الحديد. ولهذا يعتبر مفيداً جداً في حالتي الحمل والدورة الشهرية، إلى جانب الفاصوليا الحمراء والشوكولاته.