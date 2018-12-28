البرازيل – قررت الحكومة البرازيلية تجميد تأمين القروض لتوريد البضائع إلى كوبا وفنزويلا.

وذكرت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” البرازيلية أن هذا القرار متعلق بعدم سداد فنزويلا للمدفوعات لبنك التنمية البرازيلي الذي منح القروض، ووفر صندوق تأمين الصادرات البرازيلي التأمين لها.

وحسب معلومات أوردتها صحيفة “ناسيونال” البرازيلية، فإن الديون على ذمة فنزويلا المتعلقة بتلك القروض بلغت 274 مليون دولار.

أما ديون كوبا للبنك البرازيلي، فتبلغ 6 ملايين دولار.

وسيتعين على صندوق تأمين الصادرات البرازيلي تحمل هذه النفقات على اعتبار أنه الجهة التي توفر التأمين للقروض. وقد تم رصد 1.5 مليار ريال برازيلي (نحو 383 مليون دولار) لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي