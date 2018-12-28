البرلمان البريطاني قد يوافق على اتفاق الخروج من الاتحاد

البرلمان البريطاني قد يوافق على اتفاق الخروج من الاتحاد

أنجلترا – أفاد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن البرلمان قد يوافق على اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصرح هنت يوم الجمعة، بأن النواب سيقرون اتفاق ماي إذا أوضح الاتحاد أن الوضع الخاص بالحدود الإيرلندية سيكون مؤقتا.

وأضاف الوزير البريطاني في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “إذا كان مؤقتا فيمكن للبرلمان التعايش مع ذلك.. يمكننا الحصول على هذا الاتفاق.. بالطبع نستطيع”.

والبرلمان منقسم بشدة حيث عارض أنصار ومؤيدو الانفصال على حد سواء اتفاق ماي الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي.

وألغت ماي التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان.

ومن المنتظر أن يناقش النواب الاتفاق مجددا الشهر المقبل على أن يجري التصويت في منتصف يناير.

هذا، ومن المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل في 29 مارس 2019.

المصدر: رويترز