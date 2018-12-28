بغداد – شجبت البطركية الكلدانية في العراق والعالم التي يرأسها الكردينال لويس رؤفائيل ساكو، الجمعة، الفتوى التي اصدرها مفتي الجمهورية العراقية مهدي الصميدعي بشأن حرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت البطركية في بيان لها إن “المعروف عن رجل الدين من اي دين كان ان يدعو الى الاخوّة والتسامح والمحبة وليس الى الفرقة والفتنة. من يتبنى كذا خطاب هو شخصية غير مكتملة”، مبينة انه “من المؤسف ان نسمع كذا ادبيات مستهلَكة بين حين وآخر”.

وطالبت الحكومة العراقية بـ”متابعة هكذا خطابات ومقاضاة مروّجيها خصوصاً عندما تصدر من منابر رسمية”، مبينة ان “هذه مفاهيم خاطئة وخبيثة وبعيدة عن المعرفة الصحيحة بالاديان. فشعوبنا اليوم بحاجة الى تعميق القواسم المشتركة بما يُسهم في تحقيق العيش المشترك وليس التخوين والتكفير والحثّ على الكراهية”.

وافتى مفتي الجمهورية العراقية الشيخ مهدي الصميدعي اليوم الجمعة بحرمة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.