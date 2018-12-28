سوريا – نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أنباء عن دخول قوات للجيش السوري إلى مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي قرب الحدود مع تركيا.

وذكر التحالف في بيان أصدرته اليوم: “على الرغم من عدم صحة المعلومات المتعلقة بالتغييرات التي طرأت على القوات العسكرية في مدينة منبج السورية، فإن قوات التحالف لم ير أي مؤشر على صحة هذه الادعاءات”.

دعا التحالف جميع الأطراف إلى احترام سلامة منبج وأمن مواطنيها.

من جانبه، ذكر مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة “رويترز” أن عشرات من عناصر جيش الولايات المتحدة لا يزالون داخل المدينة ولم يغيروا مواقعهم داخلها، مشيرا إلى أنهم لم يلاحظوا قوات للجيش السوري داخل المدينة بل في تخومها فقط.

وجاء هذا التصريح اليوم الجمعة بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش السروي عن دخول قواتها للمدينة، وذلك عقب توجيه “وحدات حماية الشعب” الكردية دعوة إلى حكومة دمشق لاستعادة السيطرة على منبج بعد انسحابها منها لحمايتها من هجوم تركي متوقع.

من جانبه، أفاد “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ومقره في بريطانيا، بأن مدينة منبج لا تزال تحت سيطرة “مجلس منبج العسكري” وحليفه “جيش الثوار دون انسحاب أي مقاتل منها، مؤكدا في الوقت نفسه انتشار القوات الحكومية في ريفيها الشمالي والغربي عند خطوط التماس مع الجيش التركي والفصائل السورية المدعومة من أنقرة.

كما وثق “المرصد” استمرار القوات الأمريكية في تسيير دورياتها بالمنطقة، ونشر مقاطع فيديو تثبت ذلك.

وأشارت “رويترز” إلى أن الفصائل السورية المتحالفة مع أنقرة والتي تتخذ مواقع قرب المدينة، أعلنت عن بدء التحركات بالتعاون مع الجيش التركي نحو المدينة تمهيدا لشن عملية عسكرية لـ”تحريرها”.

ونقلت وكالة عن شهود عيان تأكيدها أن المسلحين المدعومين تركيا مع مدرعات ومدافع يتوجهون نحو خطوط التماس قرب المدينة.

المصدر: RT + رويترز+ المرصد السوري لحقوق الإنسان