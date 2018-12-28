الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار النفط بمقدار دولار يوم الجمعة مستردة بعض خسائرها التي منيت بها في الجلسة السابقة، لكن نمو مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف المستمرة بشأن الاقتصاد العالمي أبقت الأسواق تحت ضغط.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.01 دولار، أو ما يعادل 1.94 بالمئة، إلى 53.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. وكان الخام هبط 4.24 بالمئة، أو 2.31 دولار، يوم الخميس إلى 52.16 دولار للبرميل.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 45.71 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.47 بالمئة، أو ما يعادل 1.10 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت في وقت سابق 3.6 بالمئة. وأغلق الخام منخفضا 3.48 بالمئة، أو 1.61 دولار، في تعاملات يوم الخميس عند 44.61 دولار للبرميل.