مصر – أفاد البرلماني المصري البارز، مصطفى بكري، مساء الجمعة، إن هناك أنباءً عن انفجار وقع بحافلة سياحية، غرب العاصمة القاهرة.

وأوضح بكري، خلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه على فضائية “صدى البلد” الخاصة المصرية، أن بعض المواقع الإخبارية بمصر (لم يحددها) نشرت أنباء عن انفجار أتوبيس سياحي بطريق المريوطية/ الهرم بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة.

وتابع أنه “ليس هناك أنباء عن وجود قتلى أو جرحى حتى الآن”، مشيرًا إلى أنه ينتظر بيانًا من الداخلية المصرية.

وحتى الساعة (17.45 ت. غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي بشأن الأنباء الواردة.

والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المصرية استنفارًا عسكريًا وأمنيًا لتأمين دور عبادة ومنشآت حيوية، استعدادا لاحتفال المسيحيين الذين يقدّرعددهم في مصر بـ15 مليونًا، بحسب تقديرات كنسية، بعيد الميلاد.

وفي يناير/ كانون ثان 2016، استهدف هجوم حافلة نقل سياحي من عرب إسرائيل في محافظة البحيرة (شمالي مصر)، في حادثة أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي، في حينه، مسؤوليته عنها.