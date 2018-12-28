ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف مسؤوليته عن كل مايصدر عن أجهزة الأمن التابعة للوزارة وذلك فى أول تعليق له على حادثة مداهمة شرطة الأداب العامة لأحد المقاهي النسائية ليل أمس الخميس .

وفى تصريح تلقته منه المرصد ، أكد بوشناف اليوم الجمعة أيضاً متابعته الشخصية لتنفيذ الخطة الأمنية فى مدينة بنغازي مع رئيس الغرفة والمشرفين عليها .

وقال ” : أثق تماماً في حرصهم على واجباتهم ، وقد كلفنا إدارة مكافحة جرائم الآداب بتقديم إيضاحات عن حادثة المقهى فالآداب العامة مصانة بالقانون ، وواجبات الإدارة تنفيذ النصوص في هذا الجانب دون مساس بحرمة الحياة الخاصة ” .

وأشار بوشناف إلى أن الأماكن العامة والمفتوحة للجمهور تخرج عن مفهوم الخصوصية مؤكداً بأنه بصدد إعداد تقييم لماحدث بالأمس فى مداهمة المقهى .

وأضاف بأنه سيعتذر إن كان هناك مايوجب الإعتذار وقال : ” لن نتردد في الذهاب إلى كل واحدة من بناتنا في بيتها إن كان فيما حدث إساءة أوخروج عن مقتضيات حفظ الأمن ، ثقتنا في حسن تربيه بناتنا الحاضرات أمس وحسن منبتهن بلا حدود ” .

وكانت المكتب الإعلامي للوزارة قد نشر الليلة الماضية خبرين متضاربين عن مداهمة حفلة ماجنة فى أحد مقاهي منطقة بالعون فى بنغازي قبل أن يقوم المكتب بحذفهما اليوم الجمعة من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

المرصد – متابعات