واشنطن – يجري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل في البرازيل بحسبما أفادت الخارجية الأمريكية يوم الخميس.

وسيلتقي بومبيو نتنياهو في العاصمة البرازيلية حيث يحضران حفل تنصيب الرئيس البرازيلي المنتخب جايير بولسونارو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد واشنطن للانسحاب من سوريا عسكريا.

ونتنياهو الذي اجتمع مرارا مع وزير الخارجية الأمريكي، تربطه علاقة جيدة جدا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبدى نتنياهو سروره بقرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى العظمى وإيران ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة قبل عامين تقريبا، فرح القادة الإسرائيليون بسلسلة القرارات التي اتخذها ترامب دعما لهم، لكن قراره الأخير بسحب قوات بلاده من سوريا ليس واحدا منها.

وأعلن نتنياهو رسميا أنه يحترم قرار ترامب سحب الجيش الأمريكي من سوريا، لكن هذه التصريحات العلنية تخفي مخاوف من محاولة إيران استغلال الغياب الأمريكي في سوريا التي تمزقها الحرب.

جدير بالذكر أن إسرائيل وجهت مئات الضربات الجوية في سوريا إلى ما قالت إنها أهداف عسكرية إيرانية وشحنات أسلحة متطورة لحزب الله اللبناني.

المصدر: أ ف ب