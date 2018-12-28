العراق – ذكر الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان، أن الولايات المتحدة بدأت تحاصر إيران اقتصاديا في العراق.

وقال الخبير إن “العراق بات ساحة لصراع اقتصادي أمريكي إيراني، وتعمل واشنطن على ملء الفراغ الذي ستتسبب به محاصرتها للبضاعة الإيرانية في السوق العراقية، فإيران التي وجدت تسهيلات كبيرة في التغلغل داخل السوق العراقية خلال السنوات الماضية، قد تصطدم بصعوبات في أوقات لاحقة جراء الحصار المفروض عليها”.

وأضاف أن “حكومة واشنطن تدعم دخول شركات القطاع الخاص الأمريكية إلى العراق، خاصة في الفترة المقبلة الخاصة بإعادة الإعمار، وكذلك الشركات الإنتاجية التي ستكون واحدة من آليات فرض الحصار على طهران في السوق العراقية”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد أن غرفة التجارة الأمريكية أتت بـ 50 شركة أمريكية للسوق العراقية لعقد شراكات وترويج سلع متطورة، وتسعى من خلال ذلك إلى إقامة شراكة متبادلة مع العراق.

المصدر: RT