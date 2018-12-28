العراق – وصل رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز، الجمعة، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

وسيلتقي رئيس الوزراء الأردني نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، لبحث مستقبل التعاون في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة، وبما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

كما يجري الرزاز والوفد الوزاري المرافق له مباحثات موسّعة مع الجانب العراقي لمناقشة سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، والتوافق حول الإجراءات التي من شأنها تفعيل خطوط التجارة، واستكمال إنشاء أنبوب النفط والمستوردات النفطية، والارتقاء بمستوى التعاون في مجالات الصناعة والاستثمار، والاستفادة من الخبرات والكفاءات، وغيرها من المجالات.

ويضمّ الوفد الاردني، وزراء الشؤون البلديّة والنقل، والماليّة، والصناعة والتجارة والتموين، والدّولة لشؤون الإعلام، والطّاقة والثروة المعدنيّة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المصدر : وكالات