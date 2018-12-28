إيطاليا – شهدت مباراة فريق روما وضيفه ساسولو (3-1)، التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حالة تحكيمية مثيرة للجدل، اختلفت عليها حتى تقنية “VAR” و”Hawk Eye”.

وأثارت الجدل تسديدة مهاجم روما التشيكي باتريك شيك، التي ارتطمت بباطن العارضة وتهادت خلف خط المرمى، لكن بحسب تقنية مراقبة خط المرمى لم تتجاوز الكرة خط المرمى بكامل محيطها، ربما لامس جزء منها الخط، بينما احتارت تقنية الإعادة التلفزيونية “VAR” في احتساب الهدف من عدمه، وفي نهاية المطاف لم يحتسب حكم الساحة الهدف.

ولا يحتاج روما إلى ذلك الهدف، فقد حسم نتيجة اللقاء لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وسجل المهاجم الأرجنتيني دييغو بيروتي الهدف الأول لفريق العاصمة الإيطالية مبكرا في الدقيقة التاسعة، وضاعف زميله المهاجم باتريك شيك نفسه النتيجة، في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول. واختتم لاعب خط الوسط الشاب نيكولو زانيولا (19 عاما) ثلاثية روما بهدف جميل جدا، بتسديدة من فوق أحد المدافعين والحارس، بعد أن خدعهما بتوقفه لبرهة قبل التسديدة، وذلك بحلول الدقيقة 59. ومن ثم سجل المهاجم السنغالي كوما باباكار هدف ساسولو، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على ملعب الأولمبيكو، في العاصمة روما.