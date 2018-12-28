اليابان – كشف مدير تطوير أبحاث المفاعلات النووية باليابان العالم المصري هشام ناصف، حقيقة دفن الدول نفاياتها المشعة والنووية في مصر.

وأضاف في برنامج “مصر تستطيع”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، مساء الخميس، أنه لا توجد دولة تقوم بإخراج الوقود المحترق لدفنه في دول أخرى، متابعا: “الوقود المشع ثروة لتصنيع السلاح النووي، وما من دولة ستدفن ثروتها في مكان آخر، والعالم لا يتخلص من الطاقة النووية، وكل دولة لديها برنامج لدفن نفاياتها”.

وأوضح أن ألمانيا لن تستخدم المفاعلات النووية مرة أخرى بحلول عام 2022، حيث تمتلك الفحم الذي يكفيها لمدة 400 سنة قادمة، لافتا إلى أنها تقوم حاليا بإقامة عدد كبير من محطات الفحم لإنتاج الكهرباء.

وكانت قد ظهرت مجموعة من الشائعات، حول قيام بعض الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بدفن نفاياتها النووية والمشعة في مصر.

المصدر: DMC