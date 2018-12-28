ليبيا – أصدر مجلس الأمن الدولي ، الخميس ، بياناً حول الهجوم على وزارة الخارجية فى طرابلس أدان فيه أعضاء المجلس بأشد العبارات هذا الهجوم واصفينه بالإرهابي الشنيع والجبان .

وفى البيان الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد ، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن عميق تعاطفهم وتعازيهم لأسر الضحايا ، وكذلك للشعب الليبي وحكومة الوفاق الوطني ، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة تحميل مرتكبي أعمال الإرهاب هذه ومنظميها ومموليها ومقدميها المسؤولية وتقديمهم للعدالة ، وحثوا جميع الدول ، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، على التعاون بنشاط مع حكومة الوفاق الوطني وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد.

وكرر المجلس التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها ، بغض النظر عن دوافعها وأينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأعاد الأعضاء فى ختام بيانهم تأكيد ضرورة قيام جميع الدول بمكافحة جميع الوسائل الداعمة للإرهاب وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي ، والتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان من خلال الأعمال الإرهابية.

الترجمة : المرصد – خاص