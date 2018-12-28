غزة – أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل فلسطيني وإصابة ثمانية على الأقل اليوم الجمعة خلال مظاهرات “مسيرة العودة” عند حدود القطاع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أشرف القدرة، مقتل الشاب المدعو كرم محمد نعمان فياض البالغ من العمر 26 عاما، متأثرا بالجراح التي أصيب بها مساء اليوم شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أفاد المتحدث بإصابة ستة مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات اليوم، بالإضافة إلى مسعفة وصحفي.

وبدأت احتجاجات “مسيرة العودة الكبرى” عند حدود القطاع في الربيع الماضي، على خلفية التصعيد من حدة التوتر بين طرفي النزاع، لا سيما في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي ضد المتظاهرين، مما أودى بحياة مئات الأشخاص.

وحسب أحدث إحصاء للأمم المتحدة، قتل 295 فلسطينيا وأصيب أكثر من 29 ألفا على يد الجيش الإسرائيلي العام الماضي، وهي أعلى حصيلة منذ حرب عام 2014.

المصدر: وكالات