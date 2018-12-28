موسكو – أعلنت روسيا، الجمعة، أن إسماعيل هنية رئيس حركة “حماس”، سيزور موسكو في 15 يناير/ كانون الثاني 2019، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: “من المقرر عقد لقاءات في 15 يناير ومن المخطط إجراء مباحثات بين هنية ولافروف”، وفق وكالة “سبوتنيك” الروسية.

والجمعة الماضية، أعلنت روسيا، استعدادها لعقد لقاء بين حركتي “فتح” و”حماس” الفلسطينيتين في موسكو؛ لـ”الإسهام في المصالحة الوطنية بين الأطراف”.

وعلى مدار ما يزيد عن 11 عاما مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته “حماس” و”فتح” كان في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع”.