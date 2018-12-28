إيران – أظهرت بيانات أن واردات كبار المشترين في آسيا من النفط الخام الإيراني بلغت أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أعوام خلال نوفمبر مع بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على صادرات إيران النفطية.

وتشير البيانات إلى أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية استوردت الشهر الماضي نحو 664 ألف برميل يوميا من إيران، بانخفاض نسبته 12.7% على أساس سنوي.

وأفادت البيانات بأن كوريا الجنوبية واليابان خفضتا الواردات إلى الصفر في نوفمبر وذلك للشهر الثالث، فيما تراجعت واردات الهند في نوفمبر بنحو 40 بالمئة عنها في أكتوبر.

ومن المنتظر أن ترتفع واردات آسيا من نفط إيران من ديسمبر، بعد أن منحت الولايات المتحدة ثماني دول استثناءات من العقوبات المفروضة على صادرات طهران النفطية لمدة 180 يوما.

وتعافت واردات الصين من نفط إيران لتقترب من 390 ألف برميل يوميا في نوفمبر، ارتفاعا من نحو 247 ألف برميل يوميا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من خمس سنوات.

واستأنفت شركة الطاقة الصينية “سينوبك” استيراد النفط الإيراني بعد وقت قصير من تلقي الصين استثناء من العقوبات في نوفمبر، بينما استأنفت مؤسسة البترول الوطنية الصينية مشترياتها من النفط الإيراني في ديسمبر.

المصدر: “رويترز”