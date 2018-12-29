أردوغان: ماضون نحو تسجيل رقم قياسي في الصادرات

أردوغان: ماضون نحو تسجيل رقم قياسي في الصادرات

تركيا – أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، إن تركيا ماضية في طريقها لتسجيل رقم قياسي في الصادرات خلال عام 2018 يبلغ عتبة الـ170 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان في إسطنبول خلال اجتماع في إسطنبول، للتعريف بمرشحي حزب “العدالة والتنمية” لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ورئاسة بلديات أقضيتها.

وبين الرئيس التركي أن عجز الحساب الجاري في بلاده ماض للانخفاض إلى ما دون 30 مليار دولار.

ولفت إلى أن متوسط النمو لتركيا خلال الأرباع الثلاث الأولى من العام الحالي، بلغ 4.7 بالمئة، رغم تقلبات أسعار صرف العملات.

وقال أردوغان مبشرا: “بدأنا نرى بوادر ملموسة لعملية التوازن في الاقتصاد التركي، وفي طريقنا لتسجيل رقم قياسي في الصادرات بـ170 مليار دولار” خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن تركيا استقطبت 9 مليارات دولار كاستثمارات خارجية مباشرة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2018.

وشدّد الرئيس أردوغان على أن تركيا تحقق إنجازات كبيرة على صعيد الصناعات الدفاعية بالتوازي مع إنجازاتها اقتصاديا.

وأضاف: “نحقق إنجازات مهمة في الصناعات الدفاعية؛ إذ بتنا ننتج 65 بالمئة من احتياجاتنا في هذا القطاع محليا”.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا باتت تصدر منتجاتها من الصناعات الدفاعية، وأضحت تعتلي مركزا مهمّا في مجال الصناعات الدفاعية عالميا.