الولايات المتحدة – بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى مؤتمر الجمعية الإسلامية الأمريكية “ماس”، والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية “إسنا” الذي انطلق السبت، في مدينة شيكاغو.

وتستمر فعاليات المؤتمر بنسخته الـ 17 بمدينة “شيكاغو” في ولاية “إلينوي” 3 أيام، بمشاركة 20 ألف شخص من كافة أنحاء العالم.

وانطلق المؤتمر تحت شعار: “القرآن: ضوء للعالم”، وتتخلله فعاليات وأنشطة في مجالات عدة، فضلا عن إلقاء بعض الشخصيات البارزة من مسلمي أمريكا كلمات.

وتلا القنصل التركي في شيكاغو أُمُت آجار، الرسالة التي بعثها أردوغان إلى المؤتمر في يومه الأول.

وتوجه أردوغان في رسالته بالشكر إلى المسؤولين في مؤتمر “ماس”، و”إسنا” الذي يشكل “مناخ الأخوة”، قائلا: “أتمنى أن يبعث المؤتمر الأمل والقوة للأمريكيين المسلمين ولأمتنا جمعاء”.

وجاء في الرسالة أيضا: “في الوقت الذي يواجه فيه المسلمون الحرب والإرهاب والجوع والفقر والصراعات في منطقة واسعة بدءا من العراق مرورا باليمن، ووصولا إلى الصومال، فإنهم يكافحون أيضا الإسلاموفوبيا والعنصرية المتصاعدة في الدول الغربية”.

وتابع: “بصفتكم أمريكيين مسلمين، نحن فخورون بنجاحاتكم في كل المجالات من التجارة إلى الفن، ومن السياسة إلى العلم”.

وأعرب عن سعادته لفوز مسلمتين في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة بالولايات المتحدة.

وكانت رشيدة طليب وإلهان عمر، تمكنتا من الفوز بانتخابات ولايتي ميتشغان ومينيسوتا، لتصبحا بذلك أول مسلمتين تحصلان على مقعد في مجلس النواب، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وتطرق في رسالته إلى أزمة اللجوء التي يواجهها المسلمون، مبينا استضافة تركيا أكثر من 4 ملايين بينهم 3.6 ملايين سوري.