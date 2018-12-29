اليمن – تبادلت جماعة “أنصار الله” الحوثية والتحالف العربي بقيادة السعودية الاتهامات بالحيلولة دون فتح الطريق بين العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة الحديدة.

وقال الناطق باسم ما يعرف بحكومة الإنقاذ اليمنية التابعة لـ”أنصار الله”، ضيف الله الشامي، حسب موقع الجماعة الإلكتروني: “لم يتم فتح طريق صنعاء – الحديدة حتى الآن لأن الطرف الآخر لم ينسحب منها بعد”.

وأضاف الشامي: “إذا لم يتجاوب الفريق الآخر فإن الأمور ستتجه نحو التصعيد، ولا أحد يمكنه خداع الشعب اليمني… ولن نسمح بتمرير أي إجراء يخل باتفاق ستوكهولم”.

من جانبه، قال الناطق باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، إن “الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران رفضت خروج قافلة إغاثية من ميناء الحديدة متجهة إلى صنعاء، تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتبلغ حمولتها 32 طنا من الدقيق”.

واعتبر المالكي أن هذا الأمر هو “تعطيل متعمد لإعاقة العمل الإغاثي والإنساني”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن لقوات خفر السواحل بحضور من أفراد الأمم المتحدة.

وقال عبد السلام، عبر حسابه في “تويتر”، إنه جرى “تقديم خطوات أساسية في اتفاق ستوكهولم الخاص بمحافظة الحديدة، والتي تمثلت صباح اليوم بإعادة انتشار قوات الجيش واللجان الشعبية من ميناء الحديدة واستلام قوات خفر السواحل للميناء بحضور فريق الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن ذلك “خطوة متقدمة تثبت حرص القيادة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار ودعم عملية السلام”.

المصدر: موقع “أنصار الله” + عكاظ + وكالات