ليبيا – وصل أمس الجمعة أكثر من 300 مهاجر أنقذتهم منظمة غير حكومية إسبانية قبالة ليبيا، إلى ميناء في جنوب إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.

السفينة التي تقل المهاجرين والتابعه لمنظمة “بروأكتيفا اوبن آرمز” وصلت بحسب وكالة “سبوتنيك” إلى ميناء كرينافيس في مدينة سان روكي بخليج جبل طارق. وكتب مؤسس “بروأكتيفا أوبن آرمز” أوسكار كامبس على تويتر: “صباح الخير، أوبن آرمز بالفعل في خليج جبل طارق، ومتوجهة نحو المرفأ الوحيد المتاح لها في البحر المتوسط. المهمة أنجزت”.

ولدى وصولهم إلى اليابسة استقبل الصليب الأحمر هؤلاء المهاجرين الـ311 المتحدرين خصوصا من الصومال ونيجيريا ومالي حيث قدمت لهم ملابس وغذاء ومساعدة طبية وستعمل الشرطة على تحديد هوياتهم قبل إرسالهم إلى مراكز استقبال.

ويشار الى ان “بروأكتيفا أوبن آرمز” اعلنت الاسبوع الماضي إنقاذ هؤلاء المهاجرين ومن بينهم حوامل وأطفال ورضّع في المياه الإقليمية الليبية وكانوا على متن 3 قوارب.