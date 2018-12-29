إصابة 5 أشخاص في انفجار على متن ناقلة نفط قبالة قبرص

إصابة 5 أشخاص في انفجار على متن ناقلة نفط قبالة قبرص

قبرص – أنقذت الشرطة القبرصية 5 من أفراد طاقم ناقلة نفط من مالطا أصيبوا إثر انفجار وقع على متنها قبالة ساحل الجزيرة الجنوبي وفق ما أفادت السلطات يوم السبت.

ونقل اثنان من الجرحى إلى العاصمة نيقوسيا لتلقي العلاج بعد تعرضهما لحروق بينما أدخل الثلاثة الباقون إلى مستشفى في مدينة ليماسول، التي تضم المرفأ الرئيسي لقبرص، كإجراء احترازي.

وأفاد مركز تنسيق الإنقاذ المشترك في قبرص بأن باقي أفراد الطاقم تمكنوا من إخماد الحريق لكن سفينة “آثلوس” توقفت بشكل غير متوازن على بعد مئتي متر من ساحل قرية زيغي.

ولم تكن السفينة تحمل أي شحنات خطيرة لكن مركز الإنقاذ سارع في إرسال قوارب إلى الموقع للسيطرة على أي تسرب للنفط.

وكانت “آثلوس” متوجهة من قبرص إلى اليونان وعلى متنها طاقم من 17 شخصا هم 7 يونانيين و9 هنود وجورجي واحد.

المصدر: أ ف ب