ليبيا – شدد رئيس لجنة مصراتة تاورغاء يوسف الزرزاح الخميس على أن أهم بند يجب تحقيقه الآن هو جبر الضرر والوفاء بالالتزامات المالية قبل وقوع أحداث تفشل الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء.

الزرزاح أوضح في تصريح خاص لموقع “أصوات مغاربية”بأن المتضررين أقفلوا المجلس المحلي تاورغاء بسبب عدم وفاء حكومة الوفاق بتعهداتها،لافتاً إلى أن البعض قد يستغل هذه العملية لإفتعال صدام بين الطرفين.

وأشار رئيس لجنة مصراتة – تاورغاء إلى أن المتضررين من مصراتة وتاورغاء يطالبون بتحديد جدولة زمنية واضحة للتعويضات في موعد يلتزم به الجميع.