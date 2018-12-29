ليبيا – أرجع عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد أسباب الأزمة الليبية إلى الدعم الذي يحظى به الإرهابيون والإخوان المسلمون من دولتي قطر وتركيا.

الزغيد أشار في حديثه لصحيفة”عكاظ” إلى أن بعثات الأمم المتحدة غلبت طرفاً على طرف آخر ولم تستطع إيجاد حل للمشهد الليبي، مبيناً أن أكبر داعمي الإرهاب والإخوان المتأسلمين في ليبيا بالسلاح والعتاد هما تركيا وقطر.

وإتهم دولا ً أخرى مثل بريطانيا وإيطاليا بدعم عدد من المليشيات المسلحة الأخرى، لافتاً إلى أن آخر دعم لتركيا للإرهابيين كانت السفينة التي تم ضبطها في ميناء الخمس البحري المحملة بالأسلحة والذخائر والبعض من هذه الأسلحة «كاتم الصوت».

وأكد على ان كل هذه المشكلات سببها التنسيق بين الإخوان في ليبيا وعلى رأسهم المدعو خالد المشري وعلي الصلابي وغيرهما مع تركيا وقطر ومساهمتهما في عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس الغرب،مشيراً إلى ما تعرضت له المفوضية العليا للانتخابات ثم المؤسسة الوطنية للنفط ومبنى وزارة الخارجية من إرهاب وتدمير ممنهج.