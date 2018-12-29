العراق – أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، السبت، الاتفاق مع العراق على خصم 75% من رسوم الطيران والنقل البحري، فيما أشار إلى أن بغداد وعمان اتفقتا على أن يكون ميناء العقبة إحدى منصات تصدير النفط العراقي.

وقال الرزاز في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بحسب التلفزيون الرسمي العراقي، إن “الملك عبد الله الثاني وجه بفتح الأبواب مشرعة لجميع أنواع التعاون مع العراق”.

وأضاف الرزاز، “اتفقنا على تطوير التعاون مع العراق في مجال الطيرالن والنقل البحري بخصم 75 % من الرسوم”، مشيراً إلى الاتفاق على أن “يكون ميناء العقبة إحدى منصات تصدير النفط العراقي”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز وصل، مساء أمس الجمعة (28 كانون الأول 2018)، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.