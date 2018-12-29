مصر – اختتمت في القاهرة فعاليات الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة.

وأكدت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المصرية أماني الوصال، خلال لقائها مع مدير عام الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والاستثمار السعودية جابر بن منور المشعل، أن الاجتماع استهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل التحديات كافة التي تعترض سبل تنمية المبادلات التجارية والاقتصادية.

وأشارت الوصال إلى أنه تم بحث اقتراح إقامة منطقة صناعية سعودية بمصر بنظام المطور الصناعي.

وأضافت “على هامش الاجتماعات أيضا عقدت أولى جلسات لجنة التعاون الصناعي بين البلدين والمعنية بمناقشة فرص الاستثمار الصناعي، وإزالة أي معوقات تعترضها، حيث تم استعراض الإصلاحات التشريعية في مجال الاستثمار الصناعي في مصر”.

وفي مجال الكهرباء أكد الجانبان على أهمية الإجراءات الخاصة بالربط الكهربي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث والتطوير والدراسات الكهربائية وترشيد الاستهلاك وتبادل الخبرات.

المصدر: وكالات