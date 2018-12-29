ليبيا – تلقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة أمس الجمعة اتصالاً هاتفياً من أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط قدم فيها تعازي المملكة المتحدة في ضحايا الهجوم الإرهابي الآثم علي مقر الوزارة وتمنياتهم للجرحى بالشفاء العاجل.

الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي للوزارة أحمد عمر الأربد قال بحسب المكتب الإعلامي التابع للخارجية إن بيرت أكد دعم المملكة لحكومة الوفاق في حربها ضد الإرهاب والإستعداد الكامل للمساعدة في رفع كفاءة العاملين في مجالات الأمن بشكل عام ومكافحة الارهاب بشكل خاص .

ومن جانبه قدم وزير الخارجية الشكر للمملكة المتحدة باعتبارها دولة القلم في الملف الليبي في مجلس الأمن لما لوحظ من تعاون في إصدار بيان المجلس بالخصوص، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة بين ليبيا والمملكة المتحدة .