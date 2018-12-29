بعد فضيحة التلفيق.. إيقاف مسؤولين في “دير شبيغل” عن العمل

بعد فضيحة التلفيق.. إيقاف مسؤولين في “دير شبيغل” عن العمل

ألمانيا – أعلنت مجلة “دير شبيغل” الألمانية عن تعليق مهام اثنين من المسؤولين في هيئة تحريرها بعد الفضيحة التي طالتها بسبب صحفي بارز لديها لفق مقالات على مدى سنوات.

وأوضح رئيس التحرير ستيفن كلوسمان، متوجها إلى موظفي المجلة في رسالة داخلية، أن عقدي عمل رئيس التحرير أولريتش فيشتنر ومدير التحرير ماتياس غاير “عُلقا إلى حين إنهاء التحقيق بهذه القضية”.

وأشار كلوسمان إلى أن: “قضية ريلوتيوس أثارت تساؤلا هل يمكن مواصلة أولريتش فيشتنر عمله كرئيس تحرير وماتياس غاير كمدير تحرير، بعد كارثة كهذه”؟ وأضاف: “الأول كشف الأمر لدير شبيغل، أما الثاني فوظّف (ريلوتيوس) وكان حتى الآونة الأخيرة مديره”.

وفي 19 ديسمبر، كشفت “دير شبيغل” بنفسها أن أحد صحفييها ويدعى كلاس ريلوتيوس سبق أن حاز جوائز عدة، إذ كان منذ سنوات يختلق بشكل جزئي أو كامل مضامين مقالات.

وأقر ريلوتيوس (33 عاما) بأنه اختلق قصصا وشخصيات في أكثر من 12 مقالة صحفية نشرت في النسخ الالكترونية والورقية للمجلة الأسبوعية، التي تعد من أهم المطبوعات الألمانية.

وكشفت المجلة عن الفضيحة بعد أن استقال ريلوتيوس في 16 ديسمبر.

وأحدثت هذه المعلومات صدمة قوية في ألمانيا وطرحت أسئلة كثيرة خصوصا حول الطريقة التي اعتمدها الصحفي الشاب طوال هذه السنوات من دون أن يكشف أحد سره.

المصدر: أ ف ب