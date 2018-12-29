ليبيا – إستنكر المجلس البلدي البوانيس في بياناً له عملية إختطاف سائقي السيارات المحملة بالوقود القادمة من مصراتة بمنطقة الشاطئ أمس الأول.

البلدية وصفت في بيانه والذي تلقت المرصد نسخة منه عملية إختطاف سائقي الشاحنات بـ”العمل الإجرامي” الذي لايمت للعرف والتقاليد والأخلاق التي يتمتع بها سكان منطقة فزان ولا يحسب عليهم.

وأضافت البلدية بأن من قام بهذا العمل الإجرامي ليس له هدف سوى حرمان مواطني المنطقة من توفير مادة الوقود ليتمكن من إبتزازهم وإستغلالهم والسيطرة على مقدراتهم وبيعها لهم بعشرات الأضعاف .

وأعتبر المجلس البلدي حادثة الإختطاف إستهزاء وسخرية بالحكومة وأجهزتها الأمنية والقضائية.

وطالب المجلس في ختام بيانه كل من مجلسي النواب والدولة والحكومة والنائب العام بالإيعاز لجميع الأجهزة العسكرية والأمنية والقضائية بالقبض على هؤلاء المجرمين و إحالتهم للقضاء.