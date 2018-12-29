ليبيا – تمت مراسم تسليم واستلام مخازن الإمداد الطبي التابعة لإدارة الخدمات الصحية في مدينة بني وليد بعد انتهاء شركة الطوابق العالمية للمقاولات من أعمال الصيانة التي دعمها صندوق دعم استقرار ليبيا التابع للأمم المتحدة.

مراسم التسليم والاستلام حضرها بحسب المكتب الاعلامي التابع للبلديه ممثل عن مكتب التخطيط بني وليد وعميد المجلس البلدي سالم اعليوان كطرف أول ومدير إدارة الخدمات الصحية سامي الوداني كطرف ثاني.

وقام عميد بلدية بني وليد ومدير إدارة الخدمات الصحية وبحضور مكتب المشروعات بالمجلس البلدي ومكتب مشروعات الخدمات الصحية بجولة داخل مبنى المخازن من الداخل والخارج.

وأوضح عميد بلدية بني وليد أن عملية صيانة مخازن الإمداد الطبي كانت حسب المواصفات وتقرير مكتب المشروعات بالمجلس البلدي، مشيراً الى أن الشركة المنفدة التزمت بالوقت والمواصفات وتفانت في عملها.

كما أكد مدير إدارة الخدمات الصحية أن تسليم واستلام مخازن الامداد الطبي جاء بعد تقارير قسم مشروعات بالصحة ومتابعته للعمل داخل المخازن وأن مبنى الإدارة سيكون مجهزاً بعد شهرين وفور انتهاء عملية الصيانة التي يحتاجها.